Bundesliga: Eintracht Frankfurt gewinnt dank Hrustic gegen den VfB Stuttgart

Nach zuletzt fünf sieg- und torlosen Spielen am Stück hatte VfB-Sport-Vorstand Thomas Hitzlsperger vor dem Spiel bei Sky von seiner Mannschaft gefordert, „an ihr Limit“ zu gehen, was dem Team von Pellegrino Matarazzo über weite Strecken der Partie nur bedingt gelang.

Frankfurt startet druckvoll gegen Stuttgart

Die Eintracht fand dabei jedoch vor 10.000 Zuschauern den besseren Start in die Partie und setzte die Gastgeber von Beginn an unter Druck. Kristijan Jakic verpasste nach einem Eckball von Jesper Lindström nur knapp die Führung (5.), ehe Obite N‘Dicka die starke Frankfurter Anfangsphase krönte und nach dem vierten Eckball der Partie zum 1:0 für die Gäste einschob.

Die zeigten sich trotz der Ausfälle von Filip Kostic und Daichi Kamada offensiv immer wieder gefährlich, ehe sich der VfB Stuttgart in der Mitte der zweiten Hälfte immer besser in die Partie kämpfte.

Die teils haarsträubenden Ballverluste am eigenen Sechzehner der Stuttgarter konnte die Eintracht nicht ausnutzen, im Gegenteil. Orel Mangala hatte nach einem Angriff über die linke Seite in der 13. Minute die erste Chance für die Schwaben, scheiterte aber an Kevin Trapp.

Der VfB fand in der Folge immer besser in die Partie, die Hereingaben von Chris Führich stellten die Gäste dabei wieder vor Probleme. Kalajdzic nach einer Ecke (28.) und Konstantinos Mavropanos (29.) konnten die Flanken des 24-Jährigen jedoch nicht verwerten, Mangalas Schuss aus der zweiten Reihe verfehlte das Tor nur knapp (35.).

Anton gleicht für den VfB Stuttgart aus

Kostic-Vertreter Christopher Lenz servierte den fälligen Eckball nach der Müller-Parade punktgenau an die Strafraumgrenze, wo Hrustic die Frankfurter per sehenswerten Volley wieder in Führung brachte. Es war bereits der siebte Gegentreffer nach einer Ecke für die Stuttgarter in dieser Saison.