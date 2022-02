Bundesliga: 1. FC Köln - SC Freiburg 1:0 - Modeste lässt Köln von Europa träumen - Günter sauer

Kein Steffen Baumgart, kein Problem: Der 1. FC Köln hat in Abwesenheit seines mit Corona infizierten Trainers seinen sechsten Heimsieg gefeiert und hält die Europacupplätze fest im Blick. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Gegen den SC Freiburg gewann der FC 1:0 (1:0) und rückte bis auf einen Punkt an die Breisgauer heran.

Baumgart mit Corona infiziert - Pawlak springt ein

Baumgart war am Mittwoch positiv getestet worden, sein Assistent Andre Pawlak vertrat den Chefcoach - und durfte die Entscheidungen während der Partie selbstständig treffen. Während des Spiels gebe es „keinen Kontakt mit Steffen“, hatte Pawlak gesagt.

Und zunächst agierte der FC auch ohne die gewohnt emotionalen Impulse Baumgarts höchst souverän. In der Defensive ließ Köln nichts zu, bei Ballgewinnen ging es dann schnell und schnörkellos nach vorne.

Eggestein und Lienhart vergeben für Freiburg

Freiburg wirkte auch nach dem Gegentreffer fahrig, es fehlte an Tempo und Ideen, um die Kölner Defensive in Bedrängnis zu bringen. Also musste eine Einzelaktion herhalten: Maximilian Eggestein (45.+2) zog von der Strafraumgrenze ab, FC-Torhüter Marvin Schwäbe parierte den platzierten Schuss stark. Bei der anschließenden Ecke köpfte Philipp Lienhart knapp übers Tor. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)