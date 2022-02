3. Liga: 1. FC Magdeburg – SV Wehen Wiesbaden, 3:1 (1:1)

Thijmen Goppel bediente Gustaf Nilsson, der in der 14. Spielminute zum 1:0 einschoss. Für das erste Tor des 1. FC Magdeburg war Jason Ceka verantwortlich, der in der 38. Minute das 1:1 besorgte. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Nach Vorlage von Baris-Fahri Atik ließ Amara Condé den zweiten Treffer von Magdeburg folgen (68.). Emanuel Taffertshofer verpasste den Schlussakt. Für den Akteur der SV Wehen Wiesbaden war das Spiel nach einer Roten Karte in der 79. Minute vorzeitig beendet. Atik erhöhte den Vorsprung des Tabellenprimus nach 83 Minuten auf 3:1. Zum Schluss feierte Magdeburg einen dreifachen Punktgewinn gegen Wiesbaden.