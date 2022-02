3. Liga: SV Waldhof Mannheim – FC Viktoria 1889 Berlin, 3:2 (2:2)

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Brooklyn Ezeh traf in der ersten Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Lucas Falcão Cini. Mannheim zeigte sich wenig beeindruckt. In der dritten Minute schlug Marc Schnatterer mit dem Ausgleich zurück. Marcel Costly lieferte den Assist. Eine Minute später ging Vikt. Berlin durch den zweiten Treffer von Ezeh in Führung. Den Freudenjubel des FC Viktoria 1889 Berlin machte Joseph Boyamba zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (42.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. In der 85. Minute überwand der Gastgeber die Abwehr von Vikt. Berlin und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Schließlich sprang für Mannheim gegen den FC Viktoria 1889 Berlin ein Dreier heraus.