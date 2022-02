3. Liga: VfL Osnabrück – Türkgücü München, 1:1 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Ba-Muaka Simakala brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Osnabrück über die Linie (86.). Vrenezi sicherte Türkgücü das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Vrenezi den 1:1-Endstand her (93.). Schließlich gingen Osnabrück und Türkgücü München mit einer Punkteteilung auseinander.

Türkgücü ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal vier Punkte fuhren die Gäste bisher ein. Derzeit belegt Türkgücü München den ersten Abstiegsplatz. Mit erst 24 erzielten Toren hat Türkgücü im Angriff Nachholbedarf. Fünf Siege, neun Remis und elf Niederlagen hat Türkgücü München derzeit auf dem Konto. In sechs ausgetragenen Spielen kam Türkgücü in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.