FA Cup: FC Chelsea und West Ham United mühen sich ins Achtelfinale

Der FC Chelsea und West Ham United wanken in der vierten Runde des FA Cups gegen Außenseiter, ziehen aber in der Verlängerung noch den Kopf aus der Schlinge.

Antonio Rüdiger, Timo Werner, Havertz und Co. reisen am Samstag noch zur Klub-Weltmeisterschaft nach Abu Dhabi, wo es am Mittwoch im Halbfinale gegen den Sieger des Duells zwischen Al-Jazira Club oder Al-Hilal geht (live im Free-TV und im Stream auf SPORT1).