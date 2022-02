Anzeige

Vettel und Schumacher scheitern im Schnee - kein deutscher Sieg beim Race of Champions Race of Champions: Deutsches Duo im Viertelfinale raus

Der deutsche Formel-1-Pilot Sebastian Vettel © AFP/SID/ANDREJ ISAKOVIC

SID

Sebastian Vettel und Mick Schumacher stimmen sich in diesen Tagen beim traditionsreichen Race of Champions auf die Formel 1 ein. Im Viertelfinale ist jedoch Endstation.

Sechs Wochen vor dem Saisonstart in der Wüste ein Warm-Up auf Eis und Schnee: Sebastian Vettel und Mick Schumacher stimmen sich in diesen Tagen beim traditionsreichen Race of Champions auf die Formel 1 ein, in Schweden steigt der Schaukampf erstmals unter eisigen Bedingungen - am Samstag verpasste das deutsche Duo den Sieg in der Nationenwertung aber recht deutlich.

Deutsches Duo gegen Team USA raus

Vettel und Schumacher scheiterten im Viertelfinale am Team USA, in der Runde zuvor hatten sie sich gegen eine Auswahl von eSportlern durchgesetzt. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Anzeige

Am 20. März beginnt die Formel-1-Saison in Bahrain, Vettel (Aston Martin) und Schumacher (Haas) hoffen unter neuem Reglement mit ihren Teams dann auf deutlich bessere Chancen als im vergangenen Jahr.

„Es ist richtig kalt hier“, sagte Schumacher bei Sky lachend, „das hat mit der Kälte, die wir aus Deutschland kennen, nichts mehr zu tun. Insgesamt steht hier der Spaß im Vordergrund.“

Der Titel im Ländervergleich am Samstag ging an Norwegen. Der frühere Rallye-Weltmeister Petter Solberg gewann gemeinsam mit seinem Sohn Oliver das Finale gegen die Amerikaner, die durch den langjährigen NASCAR-Piloten Jimmie Johnson und IndyCar-Fahrer Colton Herta vertreten waren.

Vettel und Schumacher am Sonntag in der Einzelwertung gefordert

Am Sonntag steht in Pitea nicht weit entfernt vom Polarkreis noch die Einzelwertung auf den kleinen Rundkursen an, Vettel und Schumacher fahren dann um den Titel „Champion of Champions“.

Das Feld ist prominent besetzt, unter anderem sind auch der frühere Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen und Rallye-Rekordchampion Sebastien Loeb am Start.

In der Teamwertung bleibt Deutschland mit großem Abstand Rekordmeister: Allein sechsmal in Folge holte Vettel mit Michael Schumacher den Titel zwischen 2007 und 2012, insgesamt achtmal ging der Sieg an Deutschland. An diesem Wochenende tritt Sohn Mick zum zweiten Mal nach 2019 mit Vettel an, noch gelang dem Duo kein Gesamterfolg.