2. Bundesliga: Als ein 5:0 des FC St. Pauli gegen SC Paderborn zu wenig war

2010 feierte der FC St. Pauli einen Kantersieg über den SC Paderborn, der beiden Teams am Ende allerdings nichts einbrachte, außer einer weiteren Geschichte in der heiklen Beziehung beider Vereine. SPORT1 erinnert sich.

In der Bundesliga sind sie sich nie begegnet, aber im Unterhaus treffen der FC St. Pauli und der SC Paderborn am Samstagabend im Topspiel schon zum 18. Mal aufeinander.

2010 kam der SCP zum Gratulieren, Pauli war schon aufgestiegen und leistete sich eine 1:2-Niederlage. An eine Konstellation können sich die Fans beider Lager bestimmt noch gut erinnern: an den Tag vor bald zehn Jahren, als sogar beide Teams aufsteigen konnten, es aber keiner schaffte. Dafür entpuppte sich eine wahre Trainerposse.

Ausgerechnet Paderborn

Es war eine Situation, in der Sportjournalisten gern das Wörtchen „ausgerechnet“ benutzen. Am 6. Mai 2012, dem letzten Spieltag der 2. Liga, traf der FC St. Pauli am Millerntor auf den SC Paderborn. Ausgerechnet auf den Klub, dessen Trainer er sich im Sommer geholt hatte, welcher wiederum nun um seinen Job kämpfte.