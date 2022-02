2. Liga: FC Schalke 04 – SSV Jahn Regensburg, 2:1 (0:1)

Ein Tor machte den Unterschied – S04 siegte mit 2:1 gegen Regensburg. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Schalke. Im Hinspiel hatte der SSV Jahn Regensburg nichts anbrennen lassen und war als 4:1-Sieger vom Platz gegangen.

Kurz darauf bereitete Benedikt Gimber das 1:0 des Gasts durch Andreas Albers vor (31.). Ein Tor mehr für den SSV machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Für das erste Tor des FC Schalke 04 war Terodde verantwortlich, der in der 62. Minute das 1:1 besorgte. In der 72. Minute erzielte das Heimteam das 2:1. Nach der Beendigung des Spiels durch den Schiedsrichter feierte Schalke einen dreifachen Punktgewinn gegen den SSV Jahn Regensburg.

Die Offensivabteilung des FC Schalke 04 funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 42-mal zu. Mit dem Sieg knüpfte Schalke an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert S04 elf Siege und vier Remis für sich, während es nur sechs Niederlagen setzte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der FC Schalke 04 seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.