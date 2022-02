2. Liga: SV Werder Bremen – Karlsruher SC, 2:1 (0:0)

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Kurz darauf bereitete Christian Groß das 1:0 des SV Werder Bremen durch Marvin Ducksch vor (50.). In der 58. Minute erzielte Philipp Hofmann nach einer Vorlage von Marvin Wanitzek den Ausgleich. Dass Werder in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Anthony Jung, der in der 75. Minute zur Stelle war. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten der Heimmannschaft.