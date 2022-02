Schalke rückt in Spitzengruppe vor

Schalke rückt in die Spitzengruppe vor © FIRO/FIRO/SID

Fußball-Zweitligist Schalke 04 im Rennen um die Bundesliga-Rückkehr zumindest vorläufig wieder in die Aufstiegszone vorgeschoben.

Fußball-Zweitligist Schalke 04 im Rennen um die Bundesliga-Rückkehr zumindest vorläufig wieder in die Aufstiegszone vorgeschoben. Die Königsblauen gewannen das Verfolgerduell mit Jan Regensburg trotz eines Pausenrückstands durch eine Leistungssteigerung zu Beginn der Schlussphase 2:1 (0:1) und rückten durch ihren zweiten Erfolg nacheinander in die Spitzengruppe vor. Regensburg hingegen kann nach seinem zweiten Spiel in Folge ohne Sieg kaum, noch mit den führenden Mannschaften Schritt halten.