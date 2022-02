Bundesliga: Zukunft von Patrick Herrmann bei Borussia Mönchengladbach nach Eberl-Abgang offen

Eberl sei ein „Topmanager, wahrscheinlich der beste der Bundesliga“, so der Fohlen-Angreifer, der trotz dessen Abschieds optimistisch in die Zukunft des kriselnden Traditionsklubs blickte.

Herrmann hofft auf Verlängerung bei Gladbach

Mit Steffen Korell trat nun ein alter Bekannter von Herrmann an die Stelle des Sportdirektors, was für die weiteren Vertragsverhandlungen kein Hindernis darstellen sollte, wie der 30-Jährige durchblicken ließ: „Vorübergehend hat Max‘ Job nun ja Steffen Korell übernommen, den ich auch schon eine kleine Ewigkeit kenne und der, wie jeder andere bei Borussia, weiß, was er an mir hat und wie sehr ich an diesem Klub hänge.“