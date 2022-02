Olympia: ARD-Reporter Lufen nach überstandener Corona-Infektion aus Isolation entlassen

Daheim am Start - Episode 2

ARD-Reporter Claus Lufen ist nach überstandener Corona-Infektion wieder in Freiheit. Der 55-Jährige war seit dem 27. Januar isoliert.

ARD-Reporter Claus Lufen hat bei den Olympischen Winterspielen in China einen unglücklichen Start erwischt: Der 55-Jährige wurde nach seiner Ankunft in Peking am 27. Januar positiv auf das Coronavirus getestet.