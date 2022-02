Pechstein stolz auf "erlesenen Kreis" der Fahnenträger

Claudia Pechstein hat von ihrem Einsatz als deutsche Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Peking geschwärmt.

Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein hat von ihrem Einsatz als deutsche Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Peking geschwärmt.

„Ich weiß nicht, wann ich geschlafen habe. Ich genieße den Moment immer noch“, sagte die Berlinerin nach dem 3000-m-Rennen am Samstag. Olympiasieger gebe es ganz, ganz viele, sagte Pechstein: „Fahnenträger nicht so viele. Ich bin ganz stolz, dass ich in dem erlesenen Kreis dabei sein darf.“