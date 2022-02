Enttäuschung für die Biathleten: Nur Platz fünf in der Mixed-Staffel

Olympia: Herbe Enttäuschung in der Mixed-Staffel © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Die deutschen Biathleten haben zum Auftakt der Olympischen Spiele in Peking in der Mixed-Staffel eine Enttäuschung einstecken müssen.

In einer Windlotterie haben die deutschen Biathleten zum Auftakt der Olympischen Spiele in Peking in der Mixed-Staffel eine herbe Enttäuschung einstecken müssen. Die arrivierten Denise Herrmann und Benedikt Doll sowie die beiden Olympia-Neulinge Vanessa Voigt und Philipp Nawrath hatten mit der Medaillenentscheidung nichts zu tun und landeten nach zwei Strafrunden und 18 Nachladern nur auf Rang fünf.