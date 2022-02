Bundesliga: Bayerns Manuel Neuer greift gegen Leipzig nach Mega-Rekord

Der „gefräßige“ Manuel Neuer will mit dem FC Bayern gegen RB Leipzig den nächsten Sieg einfahren - und einen beeindruckenden Rekord klar machen.

Manuel Neuer greift nach dem nächsten Rekord in der Bundesliga.

Der Nationaltorhüter will mit dem FC Bayern im Topspiel am Samstagabend gegen RB Leipzig seinen 310. Sieg einfahren - was ihn zum alleinigen Rekordhalter der Liga machen würde. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)