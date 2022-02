Ligue 1: PSG will offenbar Zinédine Zidane und Arsène Wenger - Aus für Leonardo?

Wie frech ist das denn!? Dante erledigt PSG per Panenka

Bei Paris Saint-Germain wächst nach dem Pokal-Aus gegen Nizza die Sorge, dass es auch diesmal in der Champions League nicht zum Titel reicht. Das soll mit allen Mitteln verhindert werden.

In dieser Saison soll es endlich klappen mit dem heiß ersehnten Titel in der Champions League.

Dafür hat Paris Saint-Germain im vergangenen Sommer seine Mannschaft so hochkarätig verstärkt wie noch nie. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)

Peinliches Pokal-Aus gegen Nizza

Doch nicht erst seit dem peinlichen Aus im Achtelfinale des französischen Pokal-Wettbewerbs am Montag im Elfmeterschießen gegen OGC Nizza dämmert den Bossen um den katarischen Geschäftsmann Nasser Al-Khelaifi, dass es womöglich auch in dieser Spielzeit nichts werden könnte mit dem Gewinn des Henkelpotts.

Das liegt nicht nur an Messi, der gegen Nizza seinen Elfmeter wenigstens verwandeln konnte . Aber es ist kein Geheimnis, dass sie sich beim französischen Hauptstadtklub viel mehr vom Argentinier versprochen haben.

Um den Inhaber mehrerer nationaler und internationaler Tor-Rekorde in der aktuellen Torschützenliste der Ligue 1 zu finden, müsste man sie schon von unten lesen, um ihn schnell zu finden.

Messi mit ersten einem Liga-Tor

Ein einziges Törchen – im November beim 3:1 gegen den FC Nantes – ist dem siebenmaligen Weltfußballer des Jahres bislang in der Liga gelungen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Sowohl in Spanien als auch in seiner neuen Heimat Frankreich wird Messi mittlerweile sehr kritisch gesehen. Vor allem seine Leistungsschwankungen passten nicht zu einem Spieler seiner Klasse, merkte neulich die Marca kritisch an.