Formel 1: Noch mehr Ferrari-Power für Mick Schumacher - erste Punkte im Haas?

Im neuen Haas soll Mick Schumacher erstmals in die Punkte in der Formel 1 fahren. Dafür wird die Zusammenarbeit mit Ferrari intensiviert.

Zwar zeigen die 3D-Renderings noch nicht das endgültige Modell. „Das Auto ist eine Entwicklungsstufe“, bestätigt Teamchef Günther in einer Presserunde u.a. mit SPORT1 . „Es wird sich noch ein bisschen was ändern.“

Doch die Tendenz ist klar: Haas will wieder mehr Gas geben als im vergangenen Jahr, als man das Schlusslicht der Königsklasse bildete.

Noch mehr Ferrari-Power für Mick Schumacher

Grund zur Hoffnung hat Steiner. Die Zusammenarbeit mit Ferrari ist noch enger als in der Vergangenheit. Mehr als 30 Ex-Ferrari-Mitarbeiter haben Schumi juniors neuen Renner unter der Federführung von Ex-Ferrari-Designer Simone Resta in einer Halle auf dem Ferrari-Werksgelände in Maranello entwickelt.