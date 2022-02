Olympia: Pechstein schreibt Geschichte - Über 3000 Meter aber chancenlos

Daheim am Start - Episode 2

Seit 1992 in Albertville ist eine Sportlerin - mit Ausnahme Salt Lake City, wo sie gesperrt war - immer bei den olympischen Winterspielen dabei: Eisschnellauf-Ikone Claudia Pechstein.

Die Berlinerin war damals 20 Jahre alt. In Peking tritt sie nun zum achten Mal an und stellt damit einen Rekord auf.

Keine Sportlerin war so oft bei den olympischen Winterspielen dabei. Nur Skispringer Noriaki Kasai hat ebenfalls acht Olympia-Teilnahmen im Winter vorzuweisen.

Sportlich ohne Chance

Nachdem sie am Freitag gemeinsam mit Bob-Fahrer Francesco Friedrich die deutsche Fahne getragen hat, stand für sie am Samstag der erste Wettkampf an. (Bericht: Warum Pechstein als Fahnenträgerin polarisiert)