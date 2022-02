Geburtstagskind Geisenberger wieder die Schnellste: "Positiv gestimmt"

Natalie Geisenberger hat an ihrem 34. Geburtstag die starken Eindrücke auf der Olympia-Bahn in China bestätigt.

Natalie Geisenberger hat an ihrem 34. Geburtstag die starken Eindrücke auf der Olympia-Bahn in China bestätigt, als Gold-Favoritin sieht sich die deutsche Rodlerin aber nicht. „Im Training wird immer geblufft, man weiß nie, was die anderen noch drin haben“, sagte die viermalige Olympiasiegerin am Samstag, nachdem sie in Yanqing mit komfortablem Vorsprung erneut das Training dominiert hatte.