AEW verkündet nach Rampage Verpflichtung von "Top-Wrestler"

Nach der aktuellen Ausgabe der Freitagsshow Rampage verkündete Ligaboss Tony Khan via Twitter, dass am kommenden Mittwoch bei Dynamite „ein Top-Wrestler durch die verbotene Tür gehen“ werde.

Khan setzte für die Show ein Match zwischen Isiah Kassidy und dem Neuankömmling an. Der Zugang wird mit Kassidy um einen Platz im „Face of the Revolution Ladder Match“ beim nächsten Pay Per View Revolution am 6. März antreten - als Grundlage für Kassidys Benennung diente seine Leistung gegen TNT-Champion Sammy Guevara bei Rampage.