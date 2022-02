Olympia: Karl Geiger und Markus Eisenbichler bei Quali mit Problemen

Karl Geiger blickte skeptisch auf die große Anzeigetafel an der spektakulären Zhangjiakou-Schanze, dann schulterte er ohne sichtbare Gefühlsregung seine Ski: Deutschlands Goldhoffnung hat zwar in der Qualifikation zur ersten olympischen Entscheidung von Peking ihren bislang besten Sprung in China gezeigt, dennoch gibt der 28-Jährige weiter Rätsel auf - von seiner Bestform ist der Weltcup-Spitzenreiter weit entfernt.

„Es war ein Schritt in die richtige Richtung, es fehlt aber noch ein gutes Stück. Wir sind ein bisschen auf der Suche nach dem, was nach ganz vorne fehlt“, sagte Geiger nach seinem neunten Platz am Samstag. Falls der Allgäuer nicht schnellstens fündig wird, wird es ganz schwer im Medaillenkampf am Sonntag (12 Uhr MEZ hier im Liveticker).