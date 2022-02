Hertha-Trainer Korkut: "Beste Halbzeit, seit ich hier bin"

Trainer Tayfun Korkut sieht Hertha BSC trotz des verpassten Befreiungsschlags in der Fußball-Bundesliga auf dem richtigen Weg.

Trainer Tayfun Korkut sieht Hertha BSC trotz des verpassten Befreiungsschlags in der Fußball-Bundesliga auf dem richtigen Weg. "Meiner Meinung nach war das die beste Halbzeit, seit ich hier bin", sagte Korkut über die starken ersten 45 Minuten beim 1:1 (1:0) gegen Aufsteiger VfL Bochum: "Mit dem Punkt müssen wir leben, aber wir werden uns klar an der ersten Hälfte orientieren."

Sehr zufrieden war der Trainer mit dem Debüt von Winter-Neuzugang Marc Oliver Kempf in der Innenverteidigung. "Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht", meinte Korkut: "Er hat sehr souverän in jeder Aktion gewirkt." Man könne schon jetzt sehen, "dass er uns in jedem Fall weiterhilft".