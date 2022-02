3. Liga: 1. FC Saarbrücken – FC Würzburger Kickers (Montag, 19:00 Uhr)

Nach nur einem Punkt aus den zurückliegenden fünf Partien stehen die Kickers am Montag im Spiel gegen Saarbrücken mächtig unter Druck. Am letzten Spieltag nahm der 1. FC Saarbrücken gegen den 1. FC Magdeburg die sechste Niederlage in dieser Spielzeit hin. Gegen den Sport-Club Freiburg II kam Würzburg im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (1:1). Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden auseinandergegangen.