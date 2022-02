Bundesliga, FC Bayern: Verlängerung von Serge Gnabry auf der Kippe

Nkunku in Höchstform: Knackt RB die Bayern?

Zwei Innenverteidiger, die der Rekordmeister zähneknirschend ziehen ließ. „Man kommt in diesem Geschäft nicht immer zusammen, das ist normal”, sagte Vorstandschef Oliver Kahn zuletzt. (News: Nagelsmann weiß, warum Süle geht )

Und bei Serge Gnabry? Da schien es lange Zeit so zu sein, als sollte die Vertragsverlängerung ein Selbstläufer werden. Der Nationalspieler, der noch bis Juni 2023 an den FC Bayern gebunden ist, fühlt sich an der Isar pudelwohl.