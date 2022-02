2. Bundesliga heute live: FC St. Pauli - SC Paderborn im TV, Stream bei SPORT1

Tim Walter on fire: HSV-Coach geht im Derby der Hut hoch

Der FC St. Pauli muss in der 2. Bundesliga punkten, um den Aufstieg weiter im Blick zu haben. Nun steht das Topspiel gegen SC Paderborn an. SPORT1 zeigt die Partie live im TV.

Deshalb soll am 21. Spieltag gegen den SC Paderborn wieder ein Sieg her. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Seit dem ausstrahlungsvollen 2:1-Heimsieg gegen Schalke Anfang Dezember konnte St. Pauli in der Liga nicht mehr gewinnen. Nur Unentschieden in Düsseldorf, emotional überrollt in Kiel, der erste Nicht-Heimsieg der Saison gegen Aue und zuletzt auch noch die Derby-Niederlage beim Hamburger SV.