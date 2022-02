Olympia in Peking: Verkommen Olympische Winterspiele zur Corona-Lotterie?

Daheim am Start - Episode 1

Pünktlich, kurz vor dem Beginn der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele am Freitag, gab es die nächste Schock-Nachricht rund um die deutsche Delegation in Peking.

Doch wie ist der Stand im Team D und wie bei den anderen Nationen? SPORT1 fasst den Status quo zusammen und klärt darüber auf, welche Folgen die Corona-Lotterie in Peking hat.

Drei Coronafälle im Team D - aber auch Lichtblicke

Bekannt und offiziell vom DOSB bestätigt sind derzeit drei Corona-Fälle im Team D: Neben Frenzel und Weber hatte es zuvor auch den Eiskunstläufer Nolan Seegert erwischt . Daher verpasste er den Start im Teamwettbewerb am Freitag vor der Eröffnungsfeier mit seiner sportlichen Partnerin Minerva Hase. Allerdings macht sich der 29-Jährige noch Hoffnungen, mit Hase im Paarlauf-Wettbewerb am 18. und 19. Februar teilnehmen zu können.

In der Nordischen Kombination fallen die wichtigen Termine auf den 9., den 15. und den 17. Februar. Ein Einsatz von Frenzel und Weber beim ersten Wettkampf dürfte derzeit wohl unwahrscheinlich sein.

Bei den drei anderen könnte es sich um Mitglieder des deutschen Eishockey-Teams der Herren gehandelt haben, die 2018 sensationell Silber geholt hatte. Beim ersten Training der Kufen-Cracks hatten vier Spieler gefehlt. Nun also Entwarnung. Gerade nach der Handball-EM, die aus deutscher Sicht im Corona-Chaos endete, dürfte allen Beteiligten und Fans dabei ein großer Stein vom Herzen fallen.

Skispringen und Kombination verkommen zur Farce

„Gold gehört euch, Jungs“, schrieb Jarl Magnus Riiber am Donnerstag. Der Goldfavorit in der Nordischen Kombination hat sich wie Frenzel und Weber kurz vor dem Start der Olympischen Winterspiele infiziert. Diese Entwicklung lässt den Wettkampf fast zu einer Farce verkommen.

Der Norweger macht sich nur wenig Hoffnung auf einen Start, gleiches dürfte für Frenzel und Weber gelten. Außerdem wurde mit Kristjan Ilves aus Estland ein weiterer Mitfavorit in der Nordischen Kombination der Herren positiv auf das Coronavirus getestet. Damit fehlen bei den Olympischen Wettkämpfen aller Voraussicht nach vier der besten sieben Kombinierer im Weltcup. Immerhin hat Team D mit Vinzenz Geiger noch einen Top-Athleten am Start, der zumindest bislang fit ist.

Olympia: So stehen die Medaillen-Chancen für Deutschland

Beim Skispringen der Frauen wird Katharina Althaus am Samstag, wenn es bereits um Medaillen geht, als plötzliche Top-Favoritin in den Wettbewerb von der Chance gehen. Die Dominatorin Maren Lundby verzichtet auf die Teilnahme und mit der Österreicherin Marita Kramer zog die bisherige Favoritin eine Niete in der Corona-Lotterie - sie wurde positiv getestet.