Bundesliga: Hertha BSC – VfL Bochum 1848, 1:1 (1:0)

Kurz darauf bereitete Stevan Jovetic das 1:0 von Hertha BSC durch Ishak Belfodil vor (22.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. In der 47. Minute hatte der VfL den Ausgleich parat. Mit dem Abpfiff des Unparteiischen trennten sich Hertha BSC und Bochum remis.

Der VfL Bochum 1848 verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und zehn Niederlagen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der VfL in dieser Zeit nur einmal gewann.

Mit diesem Unentschieden verpasste Hertha BSC die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle verbesserte sich die Hertha trotzdem und steht nun auf Rang zwölf.

Die Hertha tritt am kommenden Samstag bei SpVgg Greuther Fürth an, Bochum empfängt am selben Tag den FC Bayern München.