3. Liga: Sport-Club Freiburg II – FC Viktoria Köln, 1:1 (1:0) Handle trifft zum Remis

Am Freitag trennten sich die Reserve des Sport-Club Freiburg und der FC Viktoria Köln unentschieden mit 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Das Hinspiel hatte Viktoria für sich entschieden und einen 3:1-Sieg verbucht.

Der Sport-Club erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Lars Kehl traf in der fünften Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Patrick Kammerbauer. Vikt. Köln glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für Freiburg II in die Kabinen. In der 54. Minute erzielte Simon Handle das 1:1 für den FC Viktoria Köln. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich der Sport-Club Freiburg II und Viktoria die Punkte teilten.

Nur einmal ging der Sport-Club in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Die Leistungssteigerung von Vikt. Köln lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo der Gast einen deutlich verbesserten siebten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 15 ab.

Mit diesem Unentschieden verpasste Viktoria die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle verbesserte sich der FC Viktoria Köln trotzdem und steht nun auf Rang 13. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.