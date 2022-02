Traumtor Mohr: Heidenheim erobert Platz drei

Der 1. FC Heidenheim hat zumindest vorübergehend den Relegationsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga erobert.

Heidenheim an der Brenz (SID) - Der 1. FC Heidenheim hat zumindest vorübergehend den Relegationsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt besiegte Hannover 96 mit 3:1 (2:1) und schob sich nach dem vierten Spiel in Folge ohne Niederlage auf Rang drei vor.