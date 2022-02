Nächste Gala: Duplantis gewinnt mit 6,03 m in Berlin

Anzeige

War wieder der überragende Mann: Armand Duplantis © AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

SID

Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis hat seine frühe Ausnahmeform mit der nächsten Jahresweltbestleistung unterstrichen.

Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis hat seine frühe Ausnahmeform mit der nächsten Jahresweltbestleistung unterstrichen. Beim ISTAF Indoor in Berlin siegte der Olympiasieger aus Schweden am Freitag mit starken 6,03 m. Bereits beim Saisonauftakt in Karlsruhe eine Woche zuvor hatte der 22-Jährige mit 6,02 m die Sechs-Meter-Marke übersprungen.

Wie schon dort versuchte sich Duplantis auch in Berlin an der Weltrekordhöhe von 6,19 m, die einen Zentimeter über seiner 2020 in Glasgow aufgestellten Bestmarke liegt, und scheiterte dreimal. Beim letzten Versuch sprang die Latte erst im letzten Moment aus der Halterung. Zweiter hinter dem alles überragenden Sieger wurde KC Lightfoot aus den USA mit 5,92 m.

Positiv stach aus deutscher Sicht Oleg Zernikel (Landau) heraus, der als Dritter mit 5,81 m eine persönliche Bestleistung aufstellte. Die Leverkusener Bo Kanda Lita Baehre (5,70 m) und Torben Blech (5,45 m) kamen auf die Plätze fünf und acht.