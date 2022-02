Goretzka will Operation weiter vermeiden

Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka will seine anhaltenden Knieprobleme weiter ohne Operation in den Griff bekommen.

Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka will seine anhaltenden Knieprobleme weiter ohne Operation in den Griff bekommen. „Der Plan ist weiterhin, es mit einer konservativen Behandlung zu probieren und eine OP zu vermeiden - und da arbeitet man sich aktuell von Tag zu Tag vor“, sagte Goretzka in einem Interview auf der Homepage des deutschen Rekordmeisters Bayern München.

Der 26-Jährige plagt sich seit Dezember mit einer Patellasehnenreizung herum. "Ich bin vom Kopf her hundertprozentig klar. Ich nutze die Zeit auch, damit ich, wenn mein Knie wieder das macht, was ich vom Kopf her möchte, wieder voll da bin und der Mannschaft so bald wie möglich wieder helfen kann", sagte Goretzka und ergänzte: "Sobald es dann wieder geht, hoffe ich, ganz schnell wieder in Topform zu sein."