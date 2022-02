FC Bayern: Marcel Sabitzer bekommt Rückendeckung von Julian Nagelsmann - schlägt seine Stunde?

Statistik überrascht: Hier ist Sabitzer bei Bayern besser als noch in Leipzig

Als Karl-Heinz Rummenigge am vergangenen Montag zum verbalen Rundumschlag ausholte, blieb auch Marcel Sabitzer nicht verschont .

Als einen „Luxustransfer“ bezeichnete der frühere Bayern-Boss den Österreicher, einer, der „viel gekostet“ habe. Dieser teure Luxus (15 Millionen Euro), den man sich also im Sommer leistete, habe sich „nicht so verbessert, wie man es sich gewünscht hat“.

Rummenigges Rüffel Richtung Niklas Süle, und das dürfte Sabitzers Glück gewesen sein, fiel im gleichen Sky -Interview noch eine Spur harscher aus, sodass die Kritik am Mittelfeldspieler ein bisschen unter dem Radar blieb.

Doch während Rummenigges Süle-Attacke (“brauchbarer Spieler“, „hat sich nie wirklich durchgesetzt“) größtenteils mit Kopfschütteln zur Kenntnis genommen wurde, traf die Sabitzer-Kritik in Schwarze.

Nagelsmann: „Sabi hatte einen sehr guten Start“

Sogar aus dem Sabitzer-Lager selbst kam man zu diesem Schluss . „Wenn man die Leistung von ihm in Leipzig beurteilt und sieht heute Bayern München, dann glaube ich schon, dass er viel, viel Luft nach oben hat“, gestand sein Berater Roger Wittmann bei Sky .

Seit Sabitzers Wechsel von RB Leipzig an die Säbener Straße blieb er meist deutlich unter den Vorschusslorbeeren, die ihn nach München begleitet hatten. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Sabi hatte einen sehr guten Start und die ersten drei Wochen sehr gut trainiert“, erklärte Bayern-Coach Julian Nagelsmann am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Leipzig. ( Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER )

„Als der Kader dann kompletter wurde, hatte er ein paar Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden und zwei, drei nicht so gute Spiele gemacht. Dann war er auch noch verletzt, die Hinrunde ist also nicht optimal gelaufen. Er musste auch mal Linksverteidiger spielen, was natürlich nicht seine Paradeposition ist.“