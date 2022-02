NFL: Jakob Johnson von New England Patriots wird Miteigentümer in Stuttgart

NFL-Profi Jakob Johnson ist als Teileigentümer bei den Stuttgart Surge aus der European League of Football (ELF) eingestiegen. Das gab die Franchise am Freitag bekannt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Johnson spielt seit drei Jahren für die New England Patriots in den USA. Der Fullback begann seine Karriere in der Jugend in Stuttgart und schaffte es später in das „NFL Pathway Program“.