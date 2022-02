Bundesliga, FC Bayern: Leon Goretzka spricht über seine Verletzung

Leon Goretzka äußert sich zu seiner Verletzung und hat eine Botschaft an die Bayern-Fans. Dabei hatte Trainer Julian Nagelsmann ein düsteres Szenario gemalt.

Am Donnerstag hatte Julian Nagelsmann ein düsteres Szenario bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig gemalt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Bei ihm gibt es keinen Plan. Es gab letzte Woche bei einer leichten Bewegung einen Rückschlag und er hat auch im Alltag ein Gefühl von Unwohlsein im Knie. Es kann genau so schnell weg gehen wie es kam oder eine Ewigkeit dauern“, erklärte der Coach.

Goretzka: „Knie macht weiter Probleme“

Der Nationalspieler laboriert seit Anfang Dezember an einer Patellasehnenreizung und kann kaum trainieren. An eine Rückkehr ist bisher nicht zu denken.

Nun äußerte sich der 26-Jährige zu seinem Zustand. Er erklärte bei FC Bayern.tv : „Ich fühle mich so eigentlich topfit, mein Knie macht mir aber weiterhin Probleme. Während lineares Laufen eigentlich gar keine Probleme darstellt, habe ich aber beim Richtungswechsel und in gewissen Winkeln noch Probleme - das ist der aktuelle Stand.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Dabei schont sich der Mittelfeldspieler nicht und verbringt viele Stunden an der Säbener Straße.

„Mein Tag beginnt früher und endet später als der von den anderen Jungs. Das ist in der Reha einfach so, das gehört dazu. Es fängt meistens mit der Behandlung um 8:30 oder 9 Uhr an“, verrät Goretzka. „Danach trainiere ich dann im Gym, dann ist wieder eine Behandlung dran, dann nachmittags die zweite Einheit und nochmal physiotherapeutische Behandlung.“

Eine Idee, wann Goretzka zurück auf den Platz kommt, gibt es momentan aber nicht. „Aktuell ist es so, dass man in Abstimmung mit den Spezialisten und Ärzten vor Ort und den Physiotherapeuten die Belastung steuert und sich so ein bisschen von Tag zu Tag weiter rantastet.“