2. Bundesliga: Nabil Bentaleb blickt auf seine Zeit beim FC Schalke 04 zurück

Nabil Bentaleb und der FC Schalke 04 gehen seit Sommer 2021 getrennte Wege. Der 27-Jährige blickt knapp acht Monate später auf seine Zeit in Gelsenkirchen zurück.

Nabil Bentaleb hat beim FC Schalke 04 so sehr polarisiert wie kein zweiter Profi!

Er stand zwischen 2016 und 2021 bei den Königsblauen unter Vertrag. Die Zeit des Algeriers in Gelsenkirchen lief insgesamt aber alles andere als rund. Gleich fünf Mal wurde der Algerier suspendiert und begnadigt! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Bentaleb: „Hätte am liebsten nicht gespielt“

Bentalebs Probleme beim FC Schalke 04 begannen Anfang 2019, wie der Algerier betont: „Jeder im Verein wusste, dass ich eine schwere Zeit durchmachte. Also trainierte ich nicht die ganze Woche und spielte trotzdem am Wochenende. Ich hätte am liebsten nicht gespielt, weil es mir mental nicht gut ging.“