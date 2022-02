Anzeige

Rückrundenstart - Drama pur in der Prime League! Prime League: GL wahrt weiter weiße Weste!

GamerLegion bleibt auch im zehnten Spiel ungeschlagen - Rekord! © Strauss Prime League

Robin Ahlert

Die Rückrunde der Prime League ist gestartet und hatte vor allem zwei Fragen im Gepäck: Wann holt sich WAVE endlich den ersten Sieg und reißt die Sieges-Serie von GamerLegion eigentlich noch irgendwann?

Das erste Spiel der Rückrunde zwischen Eintracht Spandau und GamerLegion war gleichzeitig auch das dramatischste Game, was in diesem Spring Split in der Prime League ausgetragen wurde. Im Grunde genommen entschied ein Auto-Attack über Sieg und Niederlage. Doch der Reihe nach.

Nexus sagt Nein

Die Rollen vor dem Spiel waren klar verteilt. Denn auch wenn Spandau sich nach enttäuschendem Start deutlich gesteigert hat, war das nach wie vor ungeschlagene GamerLegion der klare Favorit.

Dennoch wurde vor allem das Early-Game vom neusten Mitglied in der höchsten deutschsprachigen League-of-Legends-Spielklasse nahezu dominiert. Spandau holte sich ein Objective nach dem anderen und erarbeitete sich ein kleinen Goldvorsprung. Ein Fight in der 24. Minute brach dann aber die Dominanz der Eintracht: GamerLegion gewann ein Scharmützel rund um das Baron-Pit klar mit 3:0 und gestaltete das Spiel mithilfe des dadurch erkämpften Buffs wieder ausgeglichen.

Doch Spandau ließ nicht locker und holte sich durch ein smartes Play ein paar Minuten später selbst den Nash und im weiteren Spielverlauf auch die Ocean-Soul. Was folgte waren absolut wilde Rift-Sequenzen. Die Eintracht schaffte es zwar, die gegnerische Base zu öffnen, teilweise alle Inhibitoren und auch die Nexus-Türme zu zerstören, der letzte Push zum Nexus selbst fehlte aber noch.

GamerLegion hielt sich seinerseits durch viele einzelne Kills (am Ende 17:6 für GL) im Spiel. Gab nicht auf. Und das sollte belohnt werden...

...denn Spandau versuchte es irgendwann mit der Brechstange. Und sollte dramatisch scheitern.

Anstatt die sichere Variante mit einem weiteren Baron-Buff zu wählen, entschied man sich einfach in die Base von GamerLegion zu rennen und mit allem was man aufzubieten hatte auf den gegnerischen Nexus einzuprügeln. Doch der Tabellenführer wusste was kommt, reagierte entsprechend und schaffte es im wirklich allerletzten Moment dem wütenden Treiben der Spandauer Einhalt zu gebieten. Am Ende fehlte ein einziger Auto-Attack...

Durch das Clean-Ace und den hohen Deathtimern bei Spandau konnten GamerLegion seinerseits den finalen Push wagen und diesen auch vollenden. Damit bleibt man auch im zehnten Spiel ungeschlagen.

WAVE gelingt erster Sieg

Abseits des Dramas gab es natürlich noch vier weitere spannende Partien. Ein besonderes Augenmerk kam dabei der Partie E WIE EINFACH ESPORTS gegen WAVE Esports zuteil. Denn das Team der letztgenannten rit in der Hinrunde definitiv auf einer Welle. Leider war diese alles andere als erfolgreich.

Mit neun Niederlagen aus neun Spielen war WAVE quasi das umgekehrte Äquivalent zu GamerLegion, die die Hinrunde ungeschlagen beendet hatten. Entsprechend erleichtert war man, als es gestern nach 34 Minuten endlich #WAVEWIN hieß.

Damit ändert sich zwar vorerst nichts am Platz ganz unten in der Tabelle, der erste Schritt in Richtung Rehabilitation ist aber getan.

Die Ergebnisse des zehnten Prime-League-Spieltages in der Übersicht

GamerLegion vs. Eintracht Spandau: 1:0

vs. Eintracht Spandau: 1:0 E WIE EINFACH ESPORTS vs. WAVE Esports : 0:1

: 0:1 Unicorns of Love Sexy Edition vs. BIG : 0:1

: 0:1 MOUZ vs. PENTA 1860: 1:0

vs. PENTA 1860: 1:0 SK Gaming Prime vs. Schalke 04: 0:1

Tabelle

1. GamerLegion - 10:0

2. MOUZ - 8:2

3. EWI EINFACH ESPORTS - 5:5

3. Unicorns of Love Sexy Edition - 5:5

3. BIG - 5:5

3. Schalke 04 - 5:5

7. Eintracht Spandau - 4:6

7. SK Gaming Prime - 4:6

9. PENTA 1860: 3:7

10. WAVE Esports: 1:9