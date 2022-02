2. Bundesliga mit Schalke, Werder, HSV live im TV, Stream, Ticker

Und am 21. Spieltag stehen gleich mehrere hochinteressante Partien auf dem Programm. An der Spitze der Tabelle könnte sich einiges tun und im Abstiegskampf sind wichtige Punkte zu vergeben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Los geht es am Freitag wie gewohnt mit einem Doppelpack. In einem bayerischen Duell stehen sich der 1. FC Nürnberg und der FC Ingolstadt gegenüber, außerdem misst sich der 1. FC Heidenheim mit Hannover 96.

2. Bundesliga: Schalke, Werder und St. Pauli im Einsatz

Die Rollen sind auf dem Papier klar verteilt, vor allem beim Heimspiel der Nürnberg. Der Club will mit einem Sieg gegen Tabellenschlusslicht Ingolstadt auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen bleiben - genauso wie Heidenheim, die sogar noch einen Punkt näher dran sind. Bei Hannover richtet sich der Blick derweil eher nach unten als nach oben. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Am Samstag messen sich dann diverse Topklubs im Fernduell. Der Aufstiegsaspirant Werder Bremen empfängt den Karlsruher SC - und will mit einem Sieg vor dem FC Schalke bleiben, der es mit dem SSV Jahn Regensburg zu tun bekommt. Und damit mit einem Team, das auch noch in Schlagdistanz zu den drei vordersten Plätzen liegt.