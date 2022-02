Olympia: Wie mit den Winterspielen 2022 in Peking umzugehen ist - SPORT1-Kommentar

Olympia: So stehen die Medaillen-Chancen für Deutschland

Bei allen offenkundigen Widrigkeiten bietet Olympia 2022 in Peking sogar Chancen. Ein SPORT1-Kommentar.

Nun brennt es also, das Olympische Feuer. Selten hat es einen so kalt gelassen. (Der Liveticker zur Eröffnungsfeier zum Nachlesen)

Die Liste an Schandmalen in der Sportgeschichte ist wahrlich lang. Und dennoch: Die Winterspiele in Peking werden eine Absurdität darstellen, die sich nicht wiederholen darf.