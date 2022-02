Olympia: Thomas Bach appelliert an den Frieden und dankt "gütigen" Chinesen

IOC-Präsident Bach appelliert an politische Führer © AFP/SID/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Thomas Bach appelliert in seiner Eröffnungsrede der Olympischen Spiele an die führenden Politiker der Welt. Der IOC-Präsident dankt China.

IOC-Präsident Thomas Bach hat in seiner Rede bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking noch einmal an die politischen Führer der Welt appelliert, während der zweiwöchigen sportlichen Wettbewerbe auf kriegerische Handlungen zu verzichten.