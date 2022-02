La Liga: Pressestimmen zum Aus von Real Madrid in der Copa del Rey - Casemiro in der Kritik

La-Liga-Spitzenreiter Real Madrid scheidet in der spanischen Copa del Rey gegen Athletic Bilbao aus. Spaniens Presse verrät, warum das keine gute Nachricht für die Konkurrenz ist.

Denn dadurch wurde es umso schwieriger für die beiden Teams, sich für den spanischen Superpokal in Saudi-Arabien zu qualifizieren. Das Turnier wird von beiden Copa-Finalisten und den beiden am besten platzierten Mannschaften in La Liga bestritten. Derzeit erfüllen weder Atlético noch Barcelona diese Bedingungen.