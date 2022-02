Davis Cup: DTB-Team ohne Zverev in Brasilien - Altmaier und Otte neu dabei

Kohlmann muss auch in Brasilien auf Zverev verzichten © AFP /SID/PATRICK HAMILTON

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev wird dem deutschen Davis-Cup-Team auch in der Qualifikationsrunde in Brasilien (4. und 5. März) fehlen. Das teilte der Deutsche Tennis Bund (DTB) am Freitag mit.