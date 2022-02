WM-Qualifikation: Ecuador verpasst das vorzeitige WM-Ticket gegen Peru wegen einer kuriosen Szene

Goldener Treffer! Leverkusen-Star köpft Ecuador in Richtung WM

Die Ecuadorianer gingen bereits in der 2. Spielminute durch Michael Estrada in Führung und waren auf dem besten Wege, drei Punkte aus Peru mitzunehmen.

Minutenlang huschten Teamkollegen und Staff-Mitglieder hin und her, um das Jersey zu finden. Ecuador war dadurch gezwungen, vorerst zu zehnt weiter zu spielen. In zwischenzeitlicher Unterzahl kassierte Ecuador anschließend in der 69. Minute den Ausgleich durch Edison Flores.