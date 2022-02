Olympia: Frenzel und Weber mit Corona infiziert, DOSB bestätigt

Erwischt hat es nun die Nordischen Kombinierer Eric Frenzel und Terence Weber. Sie waren bereits am Flughafen von ihren Teamkollegen separiert worden, nun bestätigten die Re-Tests den Verdacht auf eine Infizierung mit dem Coronavirus. Immerhin: Bei beiden soll es derzeit keine so genannten Close Contacts geben.

„Das Team D und die Teilmannschaft stehen in ständigem Kontakt zu Frenzel und Weber. Die vier weiteren Verdachtsfälle aus den Teilmannschaften Skeleton und Eishockey haben sich nach zwei Re-Tests nicht bestätigt“, teilte der DOSB mit.

Frenzel als Hoffnungsträger nach Peking gereist

Neben Frenzel und Weber befänden sich aber auch der Eisläufer Nolan Seegert aus dem Team D nach bestätigten Positivtests derzeit in Isolation in einem Hotel in Peking.