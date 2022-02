Borussia Dortmund: Giovanni Reyna vor dem Comeback beim BVB

Das 19 Jahre alte Top-Talent ist nach langer Verletzungspause endlich wieder zurück und quasi wie ein Neuzugang für Trainer Marco Rose. Wie viel Spaß das als Schlitzohr geltende Offensivtalent mittlerweile wieder im Kreise seiner Teamkollegen hat, zeigte sich in einem kürzlich aufgetauchten Video, das der BVB auf Twitter gepostet hat. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Auf diesem ist Reyna im Eins-gegen-Eins mit Mats Hummels zu sehen. Gleich drei Mal düpierte der US-Teenie den Weltmeister von 2014, kam sogar zwei Mal per „Tunnler“ zum Torerfolg. „Thanks for nothing admin“ (“Danke für nichts, Admin“), schrieb Hummels mit einem Lachsmiley zu dem Video.