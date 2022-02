"Spiele der Schande": Weltweite Olympia-Proteste gegen China und das IOC

Im Zuge der Eröffnungsfeier in Peking haben weltweit Menschen gegen die umstrittenen Olympischen Winterspiele in China protestiert.

„No Olympics“, „Spiele der Schande“ oder „Völkermord-Spiele“: Im Zuge der Eröffnungsfeier in Peking haben weltweit Menschen gegen die umstrittenen Olympischen Winterspiele in China protestiert.

Die Aktivisten in Los Angeles, Neu Delhi oder Berlin haben dabei auf die prekäre Menschenrechtslage in dem Gastgeberland aufmerksam gemacht. Rund 500 Tibeter demonstrierten zudem am Donnerstag vor dem Sitz des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Lausanne, sie trugen Transparente mit der Aufschrift „Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking“, „Stoppt die Menschenrechtsverletzungen in Tibet“ und „Spiele der Schande“.