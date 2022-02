Leichtathletik: ISTAF Indoor in Berlin LIVE im TV, STREAM

Heißes Trainingscamp: So macht sich Alica Schmidt fit

Beim ISTAF Indoor in Berlin trifft sich die Leichtathletik-Elite zum Kräftemessen. SPORT1 überträgt das Event Live.

Das Internationale Stadionfest Berlin (ISTAF) steht bereits seit vielen Jahrzehnten für hochklassige Leichtathletik und wird seit 2014 auch als Indoor-Veranstaltung ausgetragen. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr findet das Event nicht mehr nur in der Hauptstadt, sondern auch in Düsseldorf statt. SPORT1 ist bei den anstehenden Leichtathletik-Highlights mittendrin und überträgt das Indoor Event aus Berlin ab 18 Uhr Live im TV (17.15 Uhr im STREAM )

Die Startliste des Events lässt die Herzen der Leichtathletik-Fans höherschlagen. Als Deutschlands Sportlerin des Jahres und amtierende Weitsprung-Olympiasiegerin ist Malaika Mihambo eine der großen Namen. Die gebürtige Heidelbergerin startet in Berlin einen Tag nach ihrem 28. Geburtstag im Sprint über 60 Meter

Mihambo, Duplantis und Lückenkemper am Start

Ein weiterer bekannter Star im Teilnehmerfeld ist der amtierende Doppel-Olympiasieger im Sprint (100m, 4x100m) Marcell Jacobs. In seinem ersten Rennen nach dem großen Triumph in Tokio will der Italiener den nächsten Sieg einfahren.