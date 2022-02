2- Bundesliga: Bremen-Leihgabe Benjamin Goller darf für den Karlsruher SC nicht gegen Werder auflaufen

Nach Urteil für Anfang: "Wird in Deutschland nicht mehr Trainer"

„Ich finde es ein bisschen schade, denn selbst wenn wir einen Punkt mitnehmen oder sogar gewinnen würden, würde das die Aufstiegschancen der Bremer nicht beeinflussen“, sagte Goller den Badischen Neuesten Nachrichten . Bremen empfängt den KSC am Samstag um 13.30 Uhr.

Goller wurde am 31. Januar an den KSC verliehen, bereits zum zweiten Mal in seiner Zeit als Werder-Profi.