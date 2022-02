Premier League: Ralf Rangnick erklärt Folgen von Greenwood-Fall

Der Trainer von Manchester United gab zu, dass die zwischenzeitliche Inhaftierung des junge Profis - der mittlerweile gegen Kaution wieder auf freiem Fuß ist - nicht spurlos am Team vorüber ging. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

„Wir hatten eine normale, gute Trainingswoche mit fünf Einheiten, aber natürlich war das ein Thema in der Mannschaft, da sie ja auch nur Menschen sind und Mason vor der Winterpause ein Teil des Teams war“, sagte Rangnick auf einer Pressekonferenz.

Am Freitag treten die Red Devils in der vierten Runde des FA Cups gegen den FC Middlesbrough an. Es wird nach der Spielpause das erste Spiel sein, bei dem Greenwood fehlt. Der Angreifer war nach schwersten Gewalt- und Nötigungsvorwürfen vom Spiel- und Trainingsbetrieb ausgeschlossen worden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)