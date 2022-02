Eiskunstlauf-Meister Fentz eröffnet olympischen Team-Wettbewerb

Der deutsche Eiskunstlauf-Meister Paul Fentz hat den olympischen Teamwettbewerb bei den Winterspielen in Peking eröffnet. Gleichzeitig war der 29 Jahre alte Berliner der erste deutsche Athlet, der in der chinesischen Hauptstadt seinen Wettkampf absolvierte.

Das deutsche Team geht personell geschwächt in den zum dritten Mal ausgetragenen Mannschafts-Wettbewerb. Der deutsche Paarlauf-Meister Nolan Seegert aus Berlin wurde positiv getestet und kann daher nicht an der Seite seiner Partnerin Minerva Hase am Wettkampf teilnehmen. Die Qualifikation für die Kür-Entscheidung am Montag ist damit so gut wie unmöglich.